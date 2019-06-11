كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان.. توقيف 200 متظاهر في احتجاجات غير مرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الداخلية الكازاخية اليوم الثلاثاء توقيف نحو 200 من المشاركين في مظاهرات غير مرخصة في العاصمة نور سلطان ومدينة ألما آتا جنوبي البلاد أمس الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور ديلدا أوراز للصحفيين اليوم: "في اليوم الأول (الأحد 9 يونيو) تم احتجاز حوالي 500 شخص، وتحرير محاضر مخالفات ضد 400 منهم. أما في اليوم الثاني، فتم توقيف زهاء 200 شخص، وحررت محاضر بمخالفات إدارية بحق 150 منهم".