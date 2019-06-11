كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العسكري السوداني" يؤكد: توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطمئن اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر ابراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني علي مدى توفر الخدمات وانسيابها للمواطنين في مواقعهم المختلفة.

واطلع خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وكلاء الوزارات الاتحادية على تقارير مفصلة عن ادائها ودورها في توفير وانسياب الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الوقود والمواد التموينية والصحية.

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واضح دكتور سليمان عبدالجبار عبدالله وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلفان الخدمات بالحقل الصحي تنساب بصورة جيدة مع توفر كامل للدواء والاحتياجات الصحية.

وعبر عن تقديره للكوادر الطبية والتقنية والتأمينية التي تباشر عملها بتجرد وانسانية ، وأشار الي عودة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية للعمل خاصة الطوارئ والاصابات بعد التوقف الجزئي أثناء عطلة العيد.