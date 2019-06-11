كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية مخبر الـ"سي آي إيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة أمريكية، بأن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كان مخبرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

واغتيل كيم جونغ نام، وهو الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون، في هجوم في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور في عام 2017.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن كيم جونغ نام كان مخبرا لـ"السي آي إيه"، وذهب إلى ماليزيا في فبراير 2017، للقاء مندوب هذه الوكالة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين يعتقدون أن كيم جونغ نام الذي فر، حسب معلوماتهم، من كوريا الشمالية بعد تولي كيم جونغ أون قيادة البلاد، كان على اتصال مع الأجهزة الأمنية لدول أخرى، وبالأخص الصين.

وقالت الشرطة الماليزية إن كيم كان ينتظر في المطار طائرته المتجهة إلى ماكاو عندما جاءت امرأة وغطت وجهه بقطعة من القماش ملوثة بسائل أدت إلى حرق عينيه.

وكان كيم يستخدم جواز سفر يحمل اسما مختلفا، ولكن الشرطة الماليزية أكدت أن الضحية هو فعلا كيم جونغ نام.