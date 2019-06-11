كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" باعتراض طائرتي تجسس تابعتين للقوات الجوية الأمريكية والسويدية.

وأفاد جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه تم في العاشر من يونيو/حزيران، اكتشاف طائرتين تقتربان من الحدود الروسية في بحر البلطيق. وانطلقت نحوهما مقاتلة روسية من طراز "سو-27" لتكشف لدى اقترابها منهما أنهما طائرتا تجسس أمريكية من طراز RC-135 وسويدية من طراز "غولفستريم".

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ولم تسمح المقاتلة الروسية لهما بخرق حرمة الحدود الروسية.