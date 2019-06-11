كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربي وإتباعه نهج إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت قناة "مباشر قطر" ممارسات النظام القطرى، وخيانة تميم بن حمد للأمن القومى العربى واستمراره فى اتباع خطوات إيران.

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وذكرت القناة فى تقريرًا لها أنه دائمًا ما يدعى نظام تميم بن حمد أن استمرار الأزمة مع الأشقاء العرب حتى اليوم ناتج عن رفض دول المقاطعة الاستماع أو التحاور مع حكومة الدوحة، لكن القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة نهاية شهر مايو الماضي، أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن خيانة تميم بن حمد للأمن القومي العربي واستمراره فى إتباع خطوات إيران، هما السبب الرئيسى في استمرار المقاطعة العربية لنظامه.

كما أشارت إلى أن تميم بن حمد، الذي وقَّع رئيس حكومته عبدالله بن ناصر آل ثاني على البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية، سرعان ما تراجع عن هذا الموقف عقب عودته إلى الدوحة، ليؤكد أنه بات اليوم في صف إيران وليس العرب، فبمجرد إدانة السلوكيات التخريبية التي تعتمدها طهران في المنطقة، تبرأ النظام القطري من البيان.