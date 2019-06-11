كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة إغاثة عاجلة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الإمارات، اليوم، حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول التي شهدتها مؤخرا محافظات عدن ولحج اليمنيتين.

وقامت الفرق التطوعية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالانتشار في مختلف مناطق عدن للإطلاع على مخلفات مياه الأمطار التي تدفقت إلى بعض المساكن في مديرية كريتر.. فيما تسببت الرياح القوية المصاحبة في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، إضافة إلى تضرر شبه كلي لمخيم الرباط للنازحين في محافظة لحج.

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وتضمنت جهود الحملة، تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم .

وقال مدير العمليات الإنسانية للإمارات في اليمن، إن اطلاق دولة الإمارات لهذه الحملة يأتي استجابة للسلطات اليمنية وإسهاما وتعزيزا لدور وجهود السلطة المحلية في عدن ولحج، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتجنب تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى فتح الطرقات لاستمرارية حركة السير والمواصلات بشكل طبيعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين حيث سارعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الاماراتي بالنزول إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم والأضرار التي تعرضوا لها بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تسيير دفعة عاجلة من الخيام والطرابيل للنازحين في مخيم الرباط وتوزيعها على الأسر التي تعيش بلا مأوى منذ ليلة أمس الأحد، وستتبعها قافلة مساعدات أخرى تضم خياما وطرابيل للمخيم خلال الساعات القادمة.