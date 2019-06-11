11 مليــون مغربي مُسجل في خدمات الجيل الرابع

كشفت معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن قطاع الاتصالات تميز خلال الفصل الأول من 2019 باستئناف النمو في الهاتف المتنقل والإنترنت، على مستوى الحظائر والاستعمالات.

الوكالة تشير في تقرير فصلي أنه عند نهاية مارس 2019، وصل عدد المشتركين في الإنترنت (الثابت والمتنقل) حوالي 23.1 مليونا، مسجلا ارتفاعا سنويا يقدر بـ 9.3% (أي بنمو سنوي صاف يناهز مليوني مشترك). وبذلك بلغت نسبة النفاذ ما يقرب من 65.6%. ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإنترنت المتنقل الذي عرف المنحى التصاعدي عينه (9.2%)، حيث بلغت حظيرته ما يفوق 21.5 مليون مشترك، كما تم تسجيل11 مليون زبون لخدمات الجيل الرابع، أي بنسبة ارتفاع سنوية تبلغ 56,7 في المائة.

ومن جهتها، عرفت حظيرة مشتركي الألياف البصرية (FTTH) نموا يقدر بـ 88%، حيث بلغ 82693 مشتركا.

كما بلغت حظيرةADSL ما مجموعه 1.44 مليون مشترك مع نهاية مارس 2019. أما فيما يخص حظيرة الهاتف المتنقل، فقد بلغت 44.73 مليون مشترك، بارتفاع يقدر بـ 2.37% ونسبة نفاذ بلغت 127%.

إلى ذلك تقول الوكالة إن حظيرة الهاتف المتنقل بالأداء اللاحق شهدت ارتفاعا سنويا بـ 20%، حيث بلغت 4.13 مليون مشترك، مسجلة تحولا تدريجيا في نمط الاستهلاك. فيما استقر عدد مشتركي الأداء المسبق في 40.6 مليون.

Advertisements

أما فيما يخص الاستعمالات خلال الفصل الأول من 2019، فقد وصل الرواج الصادر لمكالمات الهاتف المتنقل 13.7 مليار دقيقة، بارتفاع يقدر بـ 7.2% مقارنة مع سنة من قبل. كما عرف مؤشر دقائق الهاتف المتنقل المستهلكة لكل زبون 103 دقائق في الشهر مقابل 98 خلال الفترة عينها من 2018، بارتفاع 5%.

وواصل رواج الرسائل النصية القصيرة، منحاه التنازلي برسم الفصل الأول من 2019، حيث جاوز قليلا مليار رسالة بانخفاض سنوي يقدر بـ 20%.

وقد عرف الرواج الصادر لمكالمات الهاتف الثابت انخفاضا بـ 10.3% خلال سنة. والمنحى عينه (-10.8%) تم تسجيله على مستوى معدل الاستعمال الصادر الشهري لكل زبون الذي بلغ 91 دقيقة في المعدل، مقابل 102 من الدقائق سنة من قبل.

وبخصوص العائد المتوسط لكل دقيقة، فقد بلغ 22 سنتيما للدقيقة، مسجلا شبه استقرار مقارنة مع مارس 2018 (23 سنتيما دون احتساب الرسوم / الدقيقة).

بلاغ وكالة تقنين المواصلات يشير، أيضا، إلى أنه تم إغناء مرصد أسواق الاتصالات بوثيقة مخصصة لـ “ربط بيانات المؤسسات”، والتي تهدف إلى عرض حالة وتطور حظائر خدمات الوصلات المؤجرة، VPN-IP”، “LAN to LAN”، الوصلات المؤجرة الدولية و”Ethernet International”، التي يتم تسويقها من طرف المتعهدين الثلاثة، حيث بلغت حظيرة “ربط بيانات المؤسسات” 27449 وصلة، مسجلة ارتفاعا بـ 15.65%.