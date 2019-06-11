شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يكشف عن أكثر من خمسة آلاف خرق حوثي لاتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

كشف التحالف العربي عن رصده أكثر من خمسة آلاف خرق لاتفاق ستوكهولم ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية إضافة إلى إطلاقها 226 صاروخاً باتجاه السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض على الاستمرار في العمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية لتحقيق مصلحة الشعب ككل.