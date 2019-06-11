تشكل عاصفة مدراية شرق ‎بحر العرب قد تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى

يراقب كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي حالة مدارية تشكلت في بحر العرب يُتوقع تطورها إلى عاصفة مدارية ثم إعصار من الدرجة الأولى.

موقع ومسار العاصفة المدارية

تتمركز العاصفة المدارية مع ساعات عصر اليوم الإثنين إلى الغرب من المحيط الهندي، وتشق طريقها نحو الشمال بمحاذاة السواحل الهندية والباكستانية، ومن المنتظر أن تشتد يوم الثلاثاء وبشكل أكبر عصر ومساء الأربعاء للتحول إلى اعصار من الدرجة الاولى.

أبرز الظواهر الجوية المصاحبة للعاصفة المدارية في بحر العرب:

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تترافق العاصفة المدارية برياح قوية يصل معدل سرعتها إلى 120كم في الساعة امواج عالية تصل لما بين 6 إلى 8 امتار "أب ما يعادل ارتفاع عمارة من 3 طوابق".

أمطار طوفانية قد تصل إلى حدود 700 ملم، خاصة على الاجزاء الساحلية، وهذا الرقم يساوي تقريباً كمية المطر التي تتساقط على العاصمة الرياض خلال 7 سنوات.

هل ستطال العاصفة المدارية السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؟

يشير طاقم التنبؤآت إلى ابتعاد تأثير الحالة المدارية كلياً عن أي دولة عربية مطلة على بحر العرب أو خليج عُمان، ولا يتوقع أن يكون للعاصفة المدارية أي تأثير سواء مباشر غير مباشر بتبعات هذه الحالة المدارية، ونظرا لصعوية توقع مسار وشدة العاصفة المدارية فيدعوا طقس العرب إلى ضرورة متابعة التحدثات الجوية من المصادر الرسمية أولاً بأول.