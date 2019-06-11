شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشيخ عثمان تلقي القبض على قاتل الشاب مصايب في عدن والان مع التفاصيل

تمكنت شرطة الشيخ عثمان من إلقاء القبض على المدعو بلال عبدالله عبدالحميد ، المتهم بقتل الشاب ياسر عبدالله حسن مصايب في عدن.

وقالت مصادر أمنية أنه بعد البحث والتحري من قبل رئيس البحث الملازم خالد الاوبلي والمحقق عادل المصوري ، وبإشراف مباشر من قبل مدير القسم النقيب محمد صالح مطيع توصلوا الى معلومات بأن المتهم يدعى بلال عبدالله عبدالحميد يبلغ من العمر17عام على علاقة بالمجني عليه.

وأضافت: بعد التاكد من مكان وجود السيارة المسروقة من قبل الأجهزة الامنية ، تحركت قوة أمنية للقبض على المشتبه به والتحقيق المستمر معه .

مؤكدة أنه التحقيقات اعترف المتهم بقيامه بقتل المجني عليه بشقته، وسرقة سلاح المجني علية آلي ومسدس وسيارته من نوع سنتافي وتمكن من الهرب.