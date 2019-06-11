شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور يشعل تويتر والان مع التفاصيل

أشعل هاشتاج #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تقبلت مجموعات كبيرة ردة فعل الفنانة، كتقدير منهم لها على الصدمة التي ألمت بمنزلها.

وفيما يلي ابرز التعليقات على هاشتاج #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور.. فيما يلي:

المغردة سجود كتبت: "حدثني عن التخلف أحدثك عن شعب ترك القضايا الوطن المهمه وانشغل بهاشتاق #ريماس_منصورً أليس أجدر ب ان نلتفت للقضايا الهامه وتسليط الضوء على الاحتياجات والفقراء والمساكين والمواضيع الهامه شعب يتحدث فقط !!الا من رحم ربي"#ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور.

وكتب المغرد صوتي حر: "رائحة العنصرية تفوح من هذا الهشتاق السخيف"#ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور.

Advertisements

فيما علق المغرد سعودي يماني: "للاسف الهشتاق سخيف مثل راعيه #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".

من جانبها قالت العنود: "مدري ليه احس كميه حقد على البنت وعلى موطنها اولا البنت تتكلم من حرقه على بيتها بعيداا عن الوطنيه ثانيا لنفترض انها اذنبت ليش كل هذا الهجوم من ابناء المملكه من فجروا وكانو مع داعش ما قيل فيهم مثل هذا الكلام، لا تحتقروا قوم دعاء لهم سيد الخلق #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".

وقال المغرد محكم: "يا جماعة الخير الآدمية كتبت التغريدة في وقت هلع وخوف وطبيعي ما يطلع كلام مضبوط ولا تقدرون تقولون كان المفروض انها تكتب كذا او تقول كذا لأن وقت الكارثة الواحد ماهو في وعيه الطبيعي، أكلتو الآدمية في لحظة ضعف ودليل هذا انها اعتذرت بعد انتهاء الكارثة #ترحيل_اليمنيه_ريماس".

ودافع المغرد المطيري وكتب: "لاادري! انتو وضعتو انفسكم في نفس موقفها؟ موقف مرعب ومخيف الحريق يحرق منزلها،والثانيه تمر كانها ساعه.،وانتو بس لو تضعون انفسكم بنفس الموقف ، ماكان عتبتو ع اسلوبها او خوفها، تريدون الرحمه من الله، ولاكنكم ماترحمون خلق الله #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".

لكن المغرد العطاري كان محايدا في رأيه، وكتب: "انا أشوف دام انها تتكلم عن اليمن وقاعده تدعي ع الدفاع المدني السعودي بالموت وماهي معجبتها السعوديه تذلف لليمن وش يجلسها هنا ؟ #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".