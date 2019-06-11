شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف تفاصيل احتراق شقة الممثلة ريماس منصور والسيطرة عليه والان مع التفاصيل

اندلع حريقًا في شقة الممثلة ريماس منصور بمدينة الرياض، وذلك بسبب التماس كهربائي بجهاز التكيف الخاص بالمنزل.

وتفصيلًا، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمدينة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي، أن الدفاع المدني باشر حادث حريق في شقه بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، مشيرًا أن وقت البلاع كان في تمام الساعة 2.6 ظهرًا، ووقت وصول الفرق كان في تمام الساعة 2.15 ظهرًا.

وأضاف النائب: “ اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينه اتضح أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في سلك المكيف ” .

وكانت الممثلة ريماس منصور، قد قالت في مقاطع فيديو إن حريقًا نشب في شقتها، متهمة تأخر الدفاع المدني وهو الأمر الذي لا تظهره البيانات الأولية للدفاع المدني.