شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يزور قريباً الهند بعد فوز مودي بولاية جديدة والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين، أنّ الوزير مايك بومبيو سيزور الهند في نهاية يونيو الجاري، للتأكيد على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والعملاق الآسيوي بعد فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولاية جديدة.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتيغاس خلال مؤتمر صحافي إنّه قبل هذه الرحلة، سيلقي

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بومبيو في واشنطن الأربعاء خطاباً حول استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأوضحت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية أنّ رحلة بومبيو ستستمر من 24 ولغاية 30 يونيو وستتخلّلها محطة في سريلانكا التي تعرضت لهجمات جهادية أوقعت 258 قتيلاً في عيد الفصح.

وسيزور بومبيو خلال رحلته الآسيوية أيضاً كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيرافق الرئيس ترامب لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان وكذلك خلال زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية، بحسب أورتيغاس.