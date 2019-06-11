النوارس والصقور وجهاً لوجه في نصف نهائي كأس العراق

المواجهة ستكون هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، حيث لم يتواجها في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بسبب الزخم الجماهيري وسوء التنظيم، الذي أدى إلى تدافع الجماهير ونزولهم إلى أرض الملعب في الخامس عشر من آذار الماضي.ويعد الفوز هو الهدف الوحيد والمنشود للفريقين، فالجميع يعلم أن الجماهير لن ترضى بالخسارة إطلاقاً، وكذلك فإن المباراة لن تقبل القسمة على اثنين، حيث سيحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي وركلات الجزاء في حال تعادلا بالوقت الأصلي.

المباراة سيقودها طاقم مؤلف من الحكم الدولي واثق محمد ويساعده حيدر عبد الحسن وأمير داود.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، اصدرت قيادة عمليات بغداد بياناً قالت فيه: "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق إلى أنه سيتم قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى -ملعب الشعب يوم غد الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019 من الساعة الخامسة عصرا ولغاية انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء".



وتواجه الفريقان في بطولة الكأس 13 مرة، 5 منها انتهت لصالح النوارس و4 لصالح الصقور، فيما انتهت أربع مواجهات بالتعادل.

وستقام المباراة على اديم ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية.