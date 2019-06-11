نائب يستبعد حسم الوزارات المتبقية والدرجات الخاصة ورئاسات الهيئات قريباً

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الأمور التي كانت سبباً في العجز باستكمال الكابينة الوزارية حتى اللحظة من بينها الخطأ بعدم إعلان الكتلة الأكبر قبل المضي بدعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون شروط واضحة ومحددة".وأشار إلى أن "هناك من يطالب باستحقاقات انتخابية، وأطرافاً أخرى تريد دعم عبد المهدي، تقابلها صراعات على الوزارات المتبقية داخل القوى الشيعية والسنية والكردية"، مبيناً أن "جميع تلك الأمور عقدت المشهد أكثر".

وأضاف، أن "المعطيات الحالية تجعلنا نستبعد وصول الكتل إلى توافقات حول المرشحين للوزارات المتبقية، ونعتقد أن الكرة بملعب عبد المهدي لاختيار أسماء هو يقترحها والمجيء بها إلى البرلمان وترك الخيارات للأعضاء لتحمل مسؤولية استكمال أو تاخير الكابينة الوزارية".



وتابع القدو، أن "ما يجري بالكابينة الوزارية سينعكس بالضرورة على استكمال ملف الدرجات الخاصة ورئاسة الهيئات المستقلة التي نعتقد أنها لن تحسم في نهاية الشهر الحالي لحجم الملف الكبير وتعقيداته وتوسعه".

وكان المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري أكد، الجمعة (7 حزيران 2019)، أن الحوارات حول استكمال الكابينة الوزارية ما زالت مستمرة، مبيناً أنها لم تصل إلى مراحلها النهائية.