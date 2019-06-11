الرئيس اليمني يتهم المبعوث الأممي بالتماهي مع الحوثيين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالتماهي مع الحوثيين في ما وصفه بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غرب اليمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال الرئيس هادي “قدمنا كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام وأخرها دعمنا لمارتن جريفيث في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت المليشيات الانقلابية وصولاً الى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي”.

وأضاف الرئيس اليمني: “نؤكد مجدداً على حرصنا الدائم نحو السلام لأن هذا خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم”.