اجتماع لنقابة مربي الدواجن في البقاع بسبب أزمة التهريب عبر الحدود: لحماية الإنتاج المحلي

تتفاقم أزمة تهريب البضائع على الحدود اللبنانية السوريّة دون القدرة على السيطرة الكاملة عليها. وتتبلور صورتها عند مربي الدواجن الذين يخسرون الكثير نتيجة تهريب البيض السوري إلى السوق اللبناني.

وبهدف إيجاد الحلول، عقدت نقابة مربي الدواجن في ​البقاع​ برئاسة النقيب روجيه ابو فيصل اجتماعا طارئا للتداول في المشاكل التي يعاني منها قطاع الدواجن المعد لإنتاج بيض المائدة، ومنها مشكلة التهريب من داخل ​الأراضي السورية​ ليغزو الأسواق اللبنانية وينافس منتج المزارع الذي يعاني الكساد وتدني الاسعار.

المزارع اللبناني أصبح مهددا بالافلاس، علما أن الذين يعتمدون على مردود هذا القطاع هم حوالي ثلاثين ألف عائلة بين مزارع وعامل وتاجر. وقد وجه المجتمعون نداء إلى رؤساء الجمهورية و​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ والوزارات المعنية، للايعاز للأجهزة المعنيّة مكافحة التهريب وضبط الحدود كما هدد المجتمعون بتصعيد خطواتهم بالايام المقبلة.

رئيس النقابة روجي ابو فيصل ناشد عبر "​النشرة​" ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالتدخل مباشرة وحماية قطاع إنتاج البيض.

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بدوره عضو النقابة المختار ضاهر الديراني وجه نداء إلى قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ لضبط الحدود لمنع عمليات التهريب، لأن منتجي البيض على أبواب الإفلاس.

في ظل هذه المناشدات، هل تتمكن الدولة من السيطرة على الحدود حماية للإنتاج والتجار اللبنانيين؟.