بن صالح يقيل رئيس المحكمة العليا ويجري تعديلات على مناصب عدة في وزارة العدل

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الرئيس عبدالقادر بن صالح أقال رئيس المحكمة العليا والنائب العام لديها"، مشيرة إلى أن "أصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ويجري تعديلات على مناصب عدة في ​وزارة العدل​".

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