بومبيو يزور الهند في 24 حزيران لتعزيز العلاقات مع مودي

كشف وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ عن "أنّه سيزور ​نيودلهي​ في نهاية حزيران الحالي"، لتعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ الّذي أُعيد انتخابه مؤخّرًا في ​الهند​.

ولفت في تصريح صحافي إلى "أنّه سيعلن عن مجالات جديدة للتعاون مع مودي في خطاب سيلقيه غدًا الأربعاء في ​واشنطن​، قبل رحلته إلى نيودلهي".

بدوره، أوضحت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغن أورتيغاس، في مؤتمر صحافي بعد تصريحات بومبيو، أنّ الأخير "سيتوجّه إلى الهند في 24 حزيران"، مبيّنةً "أنّه سيلقي قبل ذلك خطابًا حول استراتيجية إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي".

وركّزت على أنّ "فوز مودي في الانتخابات الأخيرة يشكّل فرصة ممتازة له لتنفيذ رؤيته لهند قويّة ومزدهرة، تلعب دورًا قياديًّا على المستوى العالمي". وذكرت أنّ "بومبيو سيعمل مع مودي لتعزيز الشراكة دعمًا لمنطقة حرّة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".