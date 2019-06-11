حنكش: كلام باسيل عن السعودية يعرّض اللبنانيين العاملين بالخليج للخطر

رأى النائب ​الياس حنكش​ ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مسؤول عن كلامه كما كل مسؤول لبناني"، مشيرا الى ان "نحن في ​حزب الكتائب​ وإذ نوافق بالمبدأ على كلام باسيل عن العمالة الاجنبية وحماية العامل اللبناني كما نحن معه في ما خص موقفه من ​النازحين السوريين​، ولكن لا يمكننا ان نعرّض مصالح اللبنانيين الذين يسترزقون من ​السعودية​ للخطر، ومن المفترض على ​الدولة​ ان تراعي مصالح اللبنانيين في لبنان كما خارج لبنان، ومواقف باسيل كما مواقف ​السيد حسن نصرالله​ تعرّض اللبنانيين للخطر وبخاصة العاملين منهم في ​دول الخليج​ وبخاصة في السعودية".

وطمأن حنكش في حديث اذاعي ان "السعودية لا تقوم بردات فعل غير محسوبة، على مواقف بعض السياسيين اللبنانيين ولكن مواقف باسيل احدثت بعض الارنتدادات التي ترجمت بطرد بعض اللبنانيين من وظائفهم، وهي ستبقى محصورة، لان دول الخليج بحاجة للادمغة اللبنانية وعمل اللبنانيين يفيد هذه البلدان"، لافتا من جهة اخرى الى ان "الارقام في الموزانة غير دقيقة وهي ولا تتمتع بالمصداقية".