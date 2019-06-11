الحجار: لا نريد مكبات عشوائية في قرى وبلدات إقليم الخروب

شدّد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار على "أنّنا لا نريد مكبّات عشوائية في قرى وبلدات إقليم الخروب، وكذلك من حقّنا على الدولة شمول مناطقنا بالخطة الشاملة للنفايات".
وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لا نريد تكرار ما حصل في السابق. سبق وقدّمنا الكثير".
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