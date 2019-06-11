الحجار: لا نريد مكبات عشوائية في قرى وبلدات إقليم الخروب

شدّد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على "أنّنا لا نريد مكبّات عشوائية في قرى وبلدات ​إقليم الخروب​، وكذلك من حقّنا على الدولة شمول مناطقنا بالخطة الشاملة للنفايات".

وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لا نريد تكرار ما حصل في السابق. سبق وقدّمنا الكثير".