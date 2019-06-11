قاطيشه: من المؤسف ان الموازنة في حال اقرت كما هيا ستكون كارثية على اللبنانيين

اشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​وهبي قاطيشه​ الى انه من المؤسف ان ​الموازنة​ في حال اقرت كما هيا ستكون كارثية على ال​لبنان​يين، واكد انه لا يجوز انقاذ البلد من جيوب الفقراء، وقد طرحنا مشاريع وحلول حول المرفأ والمعابر غير الشرعية لكن تم تأجيل جميعها تحت حجة الإسراع في إقرار الموازنة.

واوضح قاطيشه في حديث تلفزيوني، ان الكهرباء لا تزال تعاني وهناك 4 أيام مهلة ولغاية الآن لم تشكل لجنة وأين هي الهيئة الناظمة، ولفت الى ان الحسابات الدفترية لا تمر على ​الدول المانحة​ وأخشى أن تأخذنا الموازنة نحو المجهول بسبب عدم وجود إصلاحات جدية. وتابع قائلا "سنرد على الموازنة داخل الكتل النيابية خلال المناقشة، وغير راضون على موازنة لا تتضمن رؤية نحو المستقبل".

واشار قاطيشه الى ان الشاحنات اللبنانية تدفع 3000 دولار للعبور نحو ​سوريا​، في حين ان الشاحنات السورية تدخل لبنان من دون أي رسوم وهناك تدخلات سياسية لدخول البضاعة السورية بلا رسوم. وذكر ان هناك ما يقارب 4000 جندي لبناني على الحدود، وهذا الامر يكلف لبنان فإما ضبط الحدود او ليتم فتح الحدود السورية اللبنانية، ورأى انه عندما تصبح الدولة عاجزة عن ضبط حدودها هذا يعني انها مشاركة بالفساد.

وحول اطلاق نزار زكا، اكد ان اللبنانيين لن يصدقوا ان الرئيس ميشال عون أقوى من امين عام حزب الله السيد حسن نصرلله في ايران، وما حصل هو صفقة كبيرة اتى نتجية الضغط الأميركي على ايران، وزكا دخل ضمن هذه الصفقة بطلب من السيد نصرالله.