مخزومي: نقف إلى جانب الجيش في مواجهته مع عصابات السرقة والمخدرات

دان النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة التعرض للجيش اللبناني وقال: "نقف إلى جانبه في مواجهته مع عصابات السرقة و​المخدرات​. ونقف الى جانب المواطنين في ​بعلبك​ في ظل الفوضى التي تثيرها هذه العصابات، راجين عودة الأمور الى طبيعتها وقيام ​الدولة​ بواجباتها في فرض هيبتها لإشعار الناس بالأمان بعيداً عن آفة المخدرات".

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