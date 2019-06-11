دريان: انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في 13 تشرين الأول

اصدر مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ قرارا رقم 87م/2019 لدعوة ​الهيئات الناخبة​ لانتخاب أعضاء ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ في الجمهورية اللبنانية، عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 13 تشرين الأول 2019 في كافة الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

وأضاف القرار "تجري العملية الانتخابية لمحافظة ​بيروت​ في بهو ​دار الفتوى​ في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف ​البقاع​ ودائرة أوقاف بعلبك- ​الهرمل​ فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع مبنى دار الفتوى". وقال: "تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 29/6/2019م، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الانتخاب".