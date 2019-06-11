ابراهيم: لا علاقة لملف نزار زكا بأي ملف آخر لا من قريب ولا من بعيد

أكد المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أنه ينتظر انتهاء الاجراءات القضائية والادارية في ​ايران​ وتنتهي حينها مسألة اطلاق سراح ال​لبنان​ي ​نزار زكا​، حاسما عودتهما اليوم الى ​بيروت​.

وكشف اللواء ابراهيم بحديث إذاعي أنه اتصل ب​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مرة واحدة والرئيس يتابع الموضوع.

وعن ربط البعض اطلاق سراح لبنانيين موقوفين في ​الامارات​ بملف نزار زكا، شدد اللواء ابراهيم على أن موضوع نزار زكا لا علاقة له بأي ملف لا من قريب ولا من بعيد ولا علاقة له بموضوع الموقوفين في الامارات، مشيرا الى ان الذين أطلق سراحهم من الامارات ووصلوا الى بيروت خرجوا ببراءة منذ اسبوعين، وهناك 3 لبنانيين لا زالوا موقوفين في الامارات، ولو أن هناك صفقة لما كانت ستحصل بهذا الشكل.

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وكرر اللواء ابراهيم تشديده على أن لا علاقة لملف اطلاق سراح نزار زكا بأي ملف آخر في ​العالم​، مؤكدا ان التحليلات التي تحصل في لبنان غير صحيحة.

وردا على سؤال حول ما اذا كان الافراج عن زكا مرتبطا بموضوع العقوبات الاميركية وايران، قال اللواء ابراهيم "لست مخولا بالكلام عن الايرانيين ولكن ايران تؤكد عدم رغبتها بالتفاوض".

وعن دور ​حزب الله​ في ملف زكا، كشف اللواء ابراهيم عن انه "ليس سرا ان حزب الله حليف ايران، ولكن في هذا الموضوع تحديدا السلطات الايرانية المعنية لبت طلب فخامة الرئيس ومن الطبيعي ان يكون سماحة ​السيد حسن نصرالله​ كما كان دائما ​حريصا​ على تلبية هذه الرغبة".