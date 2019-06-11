ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على عضو تكتل "الجمهورية القوية" الناب ريشار قيومجيان، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، مركّزًا على أنّ "الواضح أنّك غير مطّلع على ملف الموازنة واعتماداتها، ومساهمات الدولة في الجمعيات الّتي لا تتوخّى الربح الّتي لا علاقة لها بوزارة المهجرين، وصلت إلى 624 مليار في عام 2018، وناهزت الـ500 مليار في 2019، فحبّذا لو تقرأ الموازنة موافقتك عليها وقبل اتهامنا".
وكان قد توجّه قيومجيان إلى كنعان بالقول: "يا ليت موازنة الجمعيات 600 مليار، ولكن هذا الرقم قال رئيس الحكومة في آخر جلسة موازنة إنّه يعود لوزارة المهجرين".
وأوضح أنّ "موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الإجتماعية 150 مليارا وتمرّ على ديوان المحاسبة قبل الصرف. أرجوكم أوقفوا المزايدة بموضوع الجمعيات الوهمية".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان ردا على قيومجيان: الواضح أنك غير مطلع على ملف الموازنة واعتماداتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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