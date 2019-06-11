كنعان ردا على قيومجيان: الواضح أنك غير مطلع على ملف الموازنة واعتماداتها

ردّ رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، على عضو تكتل "الجمهورية القوية" الناب ​ريشار قيومجيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، مركّزًا على أنّ "الواضح أنّك غير مطّلع على ملف الموازنة واعتماداتها، ومساهمات ​الدولة​ في الجمعيات الّتي لا تتوخّى الربح الّتي لا علاقة لها ب​وزارة المهجرين​، وصلت إلى 624 مليار في عام 2018، وناهزت الـ500 مليار في 2019، فحبّذا لو تقرأ الموازنة موافقتك عليها وقبل اتهامنا".

وكان قد توجّه قيومجيان​ إلى كنعان​ بالقول: "يا ليت موازنة الجمعيات 600 مليار، ولكن هذا الرقم قال رئيس الحكومة في آخر جلسة موازنة إنّه يعود لوزارة المهجرين​".

وأوضح أنّ "موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الإجتماعية 150 مليارا وتمرّ على ​ديوان المحاسبة​ قبل الصرف. أرجوكم أوقفوا المزايدة بموضوع الجمعيات الوهمية".