مصدر عسكري للجمهورية: كل كلام عن انقلاب عسكري لا مكان له بالاعراب

أكد مصدر عسكري لـ"الجمهورية"، انّ كل كلام عن إنقلاب عسكري او ما شابه على الطبقة السياسية، ليس سوى طرح عاطفي وانفعالي، يفتقر الى الواقعية ولا مكان له في الإعراب، لافتاً الى أنّ الجيش يدرك جيداً طبيعة التوازنات اللبنانية ودقتها، ومشيراً الى انّ تحريضه على الإمساك بالسلطة تحت شعار "الأمر لي" لا يدغدغ عواطفه، بل هو يؤذي الجيش في معرض مدحه.
وشدّد المصدر على "انّ الجيش حريص على احترام الديمقراطية والحرّيات في لبنان وحمايتهما، وهو حتى في سعيه الى وقف الظلامة المالية والمعنوية في حقه يتحرّك ضمن الأُطر الدستورية والقانونية ويتجنّب القفز فوق الاصول، مع أنه يشعر بالمرارة جرّاء محاولة استهدافه".
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