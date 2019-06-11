نحاس شدد على ضرورة ان يكتتب مصرف لبنان بسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار

اعتبر النائب نقولا نحاس في حديث صحفي انّ "المصارف غير قادرة بالفعل على الاكتتاب بسندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 بالمئة، مشددا على "ضرورة ان يكتتب مصرف لبنان بهذه السندات، وإلّا فانّ العجز المقدّر بـ7,6% سيرتفع فوراً الى اكثر من 8%.
لكن نحاس أبدى ثقته بقدرة مصرف لبنان على الاكتتاب "سواء من خلال الاحتياطي لديه، او حتى من خلال طباعة العملة اذا اضطر الامر، لكن الواقع انّ هذا الاستبدال ليس حلاً للعجز، فكل ما نفعله هو fake لأننا ننقل الدين من الخزينة الى مؤسسة رسمية هي مصرف لبنان".
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