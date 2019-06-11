اضرار مادية جراء تجدد إطلاق النار بين عائلتين في الهرمل ليلا

تجدد الخلاف بين شبان من عائلتي مرتضى وعواد على اثر خلافات سابقة اخرها قبل امس، منتصف ليل امس وادى تبادل اطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والقذائف بين الطرفين في حي بديتا في ​الهرمل​، الى حصول اضرار مادية في عدد من منازل المدينة في الأحياء المختلفة جراء سقوط ​الرصاص الطائش​، وقام ​الجيش اللبناني​ بتنفيذ ​عمليات دهم​ لتوقيف مطلقي النار، بالاضافة الى قيامه بحواجز داخل شوارع المدينة.

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