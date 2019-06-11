ارتطام مروحية بأحد مباني نيويورك

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ذكر جهاز الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية، بارتطام مروحيّة بأحد مباني المدينة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.