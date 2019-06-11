ارتطام مروحية بمبنى في نيويورك

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إدارة الإطفاء في نيويورك أعلنت عن الحادث لقي شخص على الأقل مصرعه، عندما ارتطمت طائرة مروحية بأحد المباني في مانهاتن، الاثنين، حسبما أعلن قسم الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.

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