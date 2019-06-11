برشيد.. اختطاف شابة بالقرب من منزلها بطريقة هوليودية -فيديو

تصوير: حسام أديب
اهتز حي النهضة، بمدينة برشيد، على وقع إختطاف شابة، تبلغ 17 سنة من عمرها، يوم الجمعة الماضي؛ بطريقة أثارت الرعب في صفوف الساكنة.
وتعود تفاصيل القصة، كما تحكي والدة الشابة، في حديثها مع “اليوم 24″، بأن ابنتها استيقظت باكرا، لكي ترافق شقيقها إلى المدرسة حينها أصرت الأم على خروج الشابة، من أجل إقتناء خبز لشقيقها، عند أحد المحلات القريبة من المنزل”.
وأضافت المتحدثة أن ابنتها، خرجت بالفعل من المنزل، لشراء خبز لشقيقها، إلا أن سيارة سوداء من نوع “داسيا” اعترضت طريقها، وقام أحد الأشخاص بتهديدها بسلاح الأبيض، في الوقت الذي عمد فيه الآخر إدخالها بالقوة داخل السيارة.
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