قلع عشرات أشجار الزيتون بطوباس وهدم منشآت زراعية ببت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتلعت جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون، وردمت بئرا لجمع المياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس، فيما هدمت غرفة سكنية، وأربعة منشآت زراعية في بيت لحم.

وقال أحد المتضررين جراء اقتلاع أشجار الزيتون، المزارع مرشد رشيد بني عودة، إن قوات الاحتلال ردمت بئر لجمع المياه، وقص أشجار زيتون واقتلاعها، في منطقة أم الكباش شرق طمون.

وأكد المزارع أن أكثر من 400 شجرة زيتون معمرة مزروعة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أربع آبار لجمع مياه، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون.

وأوضح أن قوات الاحتلال أخطرت قبل 7 سنوات باقتلاع أشجار زيتون، وردم آبار المياه، بحجة أنها محمية طبيعة، لكن بعد جهود قانونية انتزع أصحابها قبل 3 سنوات من محاكمة الاحتلال قرارا احترازيا بوقف الردم.

وفي سياق ذات صلة، أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال هدم قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، غرفة سكنية، وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة بير عونة وأغلقتها ومنعت المواطنين من الوصول اليها، قبل أن تشرع بهدم أربعة منشآت زراعية وبركسات تبلغ مساحة كل واحد منها 120 مترا مربعا، إضافة إلى غرفة سكنية تعود للمواطن محمد موسى زرينة، بحجة عدم التراخيص.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي خلال عملية الهدم، ما أدى إلى إصابة نجل المواطن محمد موسى بعيار مطاطي في القدم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم قبل عدة أشهر منازل قيد الإنشاء لعائلة زرينة في تلك المنطقة، بحجة عدم التراخيص.