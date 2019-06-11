خبير: لوحة "مخلص العالم" على متن يخت لبن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال خبير بالفن، إنه يعتقد أن اللوحة الأغلى في العالم "مخلص العالم"، والتي تُنسب إلى ليوناردو دافنشي أو أحد تلاميذه، موجودة على متن يخت ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الذي لم يؤكد بعد أنه اقتناها.

وجاء ذلك وسط الحديث عن فقدانها منذ شرائها بمبلغ هائل قبل عام ونصف العام، حيث بيعت اللوحة بـ450 مليون دولار في مزاد نظّمته دار "كريستيز" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بسعر حطّم الأرقام القياسية لسوق الفن.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعرض علنا اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتم وعرضها 45 سنتم وتُظهر المسيح خارجاً من الظلام، مباركاً بيد العالم وحاملاً بالأخرى كرة شفافة على شكل كوكب، ما طرح تساؤلات عن هوية مشتريها كما حول مكانها وأصالتها.

وعزز هاوي جمع التحف الفنية والتاجر كيني سكيتشر، هذه الفرضية أمس الإثنين، على موقع "آرتينت" المتخصص بالفنون.

وكان متخصصون أشاروا إلى إمكانية أن يكون تلاميذ لدافنتشي رسموا اللوحة، وليس معلّمهم نفسه.

وتظهر الأوراق الرسمية أنّ معرض اللوفر في أبوظبي اقتناها لعرضها، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ الشاري الحقيقي هو الأمير السعودي بدر بن عبد الله، لحساب بن سلمان، الذي لم يؤكد ولم ينفِ.

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وكتب "يبدو أنّ اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته، سيرين". وذكر عدّة مصادر، بينهما اثنان شاركا في الصفقة.

وقال في مقالته بنبرة تهكمية "عثر على اللوحة مهترئة -- مقطعة إلى خمسة أجزاء أعيد تجميعها أثناء الترميم (...) ماذا يمكن أن تفعل بها بقع مياه مالحة؟".

ويعتقد الخبير أنّ اللوحة ستبقى على متن اليخت ريثما تتمكن السعودية من تحويل منطقة العلا إلى موقع سياحي يجذب السياح الدوليين.

وفي بداية العام، استضافت هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال غرب السعودية موسيقيين عالميين، أقاموا حفلاتهم على مسرح زجاجي وسط الآثار ما قبل الإسلامية.