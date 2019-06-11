حيفا: 3 إصابات باحتراق بناية سكنية بالحليصة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل بناية سكنية في حارة الحليصة بمدينة حيفا صباح اليوم، الثلاثاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن ألسنة النيران طالت بعض محتويات الشقة السكنية في عمارة تضم عددا من الشقق، وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق وإجراء عمليات تهوئة، فيما أصيب 3 أشخاص إثر استنشاقهم للدخان وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتبين أن الحديث يدور حول مبنى مكوّن من 3 طوابق. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النار بشكل نهائي وإخراج الدخان من المكان، والتأكد من عدم وجود عالقين.
وباشر محققو الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات.
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