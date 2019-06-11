ارتفاع طفيف في أسعار النفط في آسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الثلاثاء، في آسيا، بعد أن سجلت تراجعا أمس الإثنين، فيما لا يزال مستقبل الأسعار في تلك المنطقة غير واضح.

ويرى المحللون أن الخلافات التجارية الصينية الأميركية تؤثر على الأسعار.

وحوالى الساعة 06.25 صباحا، سجل سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأميركي للخام تسليم تموز/ يوليو، ارتفاعا قدره 29 سنتا ليبلغ سعره 53.55 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آب/ أغسطس، فقد ارتفع 18 سنتا إلى 62.47 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعا الإثنين بسبب حذر المستثمرين في مواجهة الشكوك حول مستقبل الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها والعلاقات التجارية الأميركية الصينية.

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ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت الإثنين دولارا واحدا. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 73 سنتا.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة إن "المخاوف المتزايدة المتعلقة بالطلب وضعف الاقتصاد ستؤثر على الأسعار في الأمد القصير".

أما المحلل في مجموعة "فانغارد ماركيتس"، ستيفن اينيس، فقد رأى أن الأسواق ما زالت تحت تأثير العرض المفرط وانخفاض الطلب.

وقال اينيس "هناك مخاوف حقيقية بسبب التباطؤ الصيني وضعف الاتحاد الأوروبي ومعطيات اقتصادية أميركية بدأت تترنح". وأضاف أن "التراجع الاقتصادي خطر قائم فعلا".