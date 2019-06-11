دي ماريا: أحب اللعب مع ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنخيل دي ماريا، لا يعتبر صديقا أو زميلا لنجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بل إنه من المتيمين أيضًا بقدرات قائد المنتخب الأرجنتيني.
وقد يدفع احترام وتقدير دي ماريا لميسي، لنسيان ماضيه مع ريال مدريد، والانضمام لبرشلونة.
وقال دي ماريا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أحب اللعب مع ميسي".
وأضاف "أحب مشاهدته أثناء التدريب أيضًا.. الأشياء التي يفعلها، شيء فريد، من المستحيل شرحه".
وأكمل نجم باريس سان جيرمان "لقد أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى برشلونة ولم يحدث ذلك.. ولو تكررت مرة أخرى سأذهب، لأكون معه، وأراه كل يوم".
وتابع "عندما يتسلم الكرة، أقف لأتابعه".
وعن إمكانية انتقاله لبرشلونة رغم لعبه لريال مدريد، قال "علاقتي مع ريال مدريد انتهت، لأن دوري قد انتهى هناك".
وأكد "بصراحة لن أواجه مشكلة في اللعب لبرشلونة".
وأتم "النادي الوحيد الذي لا يمكن اللعب له، هو نيويلز أولد بويز، لأنني من كبار مشجعي روساريو سنترال".
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