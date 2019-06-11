بوغبا يوافق على الانضمام ليوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا وافق على الانضمام والعودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد 3 سنوات من رحيله عنه.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتسي، وافق بالفعل على شروط بوغبا للعودة إلى البيانكونيري.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2016، مقابل 120 مليون يورو، وعلى الرغم من تقديم أداء جيد نسبيًا بقميص الشياطين الحُمر، إلا أنه لم يرتق لمستواه مع يوفنتوس.

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وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن باراتيتسي كان حاضرًا في خسارة فرنسا أمام تركيا بهدفين دون رد، وعقد لقاء مع بوغبا، حيث أخبره الأخير برغبته في الرحيل عن اليونايتد، والعودة إلى يوفنتوس من جديد.

ويهتم يوفنتوس باستعادة بوغبا من جديد، في ظل رغبته في إعادة ترتيب صفوفه، من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال في الموسم الجديد.

ولا يعتبر يوفنتوس النادي الوحيد المهتم بخدمات بوغبا، فما زال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يحلم بضمه لكتيبته الملكي.