الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت جماعة الحوثيين قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة التي نفذت عدة هجمات على القاعدة، بحسب ما أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، في حين أعلنت السعودية اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف كي2 على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، لكن دون أن تورد القناة أي تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من السلطات السعودية.

وبموازاة ذلك، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء يوم الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط".

يذكر أن قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في "خميس مشيط" لهجمات حوثية عدة بطائرات مسيرة خلال السنوات الأخيرة، كما تعرضت في أيلول/سبتمبر 2017 لهجوم بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون.

وتسارعت وتير الهجمات الحوثية في الآونة الأخيرة بطائرات مسيرة على الأراضي السعودية، واستهدفت مطارات ومنشآت نفطية.

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وقالت جماعة الحوثي، يوم الأحد، إنها نفذت عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار جازان جنوب غربي السعودية قرب الحدود مع اليمن، هو الخامس من نوعه في غضون شهر.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن الهجمات الجوية على المطار "استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

وفي 14 مايو/أيار الماضي نفذ الحوثيون بسبع طائرات مسيرة هجمات على محطة أنابيب نقل النفط السعودي إلى البحر الأحمر، مما أدى لوقف ضخ النفط في أحد الأنابيب الواصلة بين شرق المملكة وغربها.