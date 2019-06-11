قتيلان و3 مصابين في انفجار ناقلة نفط بميناء روسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت ناقلة بحرية في ميناء ماخاتشكالا الروسي لانفجار، الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع قتيلين وإصابة 3 آخرين ويجري البحث عن شخص سادس.

ووقع الانفجار في غرفة المحرك، ما أدى إلى صعود دخان كثيف من البنية السكنية في الناقلة (في إف تانكير 16) بمدينة ماخاتشكالا، بحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن الوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري الروسية.

وقالت الوكالة: "في وقت الحادث، كانت الناقلة راسية على المرسى الرابع لميناء ماخاتشكالا النفطي، وهناك احتمال إصابة 5 أشخاص كانوا على متن الناقلة، حيث تم نقل 2 منهم إلى المستشفى وجارٍ البحث عن أي إصابات أخرى".

وأعلن ممثل وزارة الصحة الإقليمية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وأشارت خدمة الطوارئ إلى أن 57 شخصًا و15 وحدة من المعدات يشاركون في القضاء على عواقب انفجار الغاز على الناقلة.