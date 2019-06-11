واشنطن تعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35

كتب: محمود البدوي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات الـ إف 35، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وأعلن البنتاجون، الجمعة، أن الولايات المتحدة أمهلت تركيا حتى 31 من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن البنتاجون سيعلن رسميا إلغاء برنامج المقاتلات إف-35 مع تركيا، وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم.ويتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا، فضلًا عن طيارين...
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