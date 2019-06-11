عاجل| السعودية تسقط طائرتين دون طيار تابعتين للحوثيين تجاه خميس مشط

كتب: محمود البدوي
قال تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وأوضح المالكي، أن الميليشيات الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها العدائية اللامسؤولة.
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