موسى: التفاوص مستمر مع مصرف لبنان حول الاكتتاب بـ11 مليار ليرة

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ إلى انه "هناك تفاوض بين مصرف ​لبنان​ و​المصارف​ حول الاكتتاب بسندات بقيمة 11 مليار ليرة والجميع يسعى لتخفيض ​العجز​ والتفاوض مستمر ولكن لننتظر نتيجة هذا الموضوع الذي لم يحسم بعد".

ولفت في حديث إذاعي إلى انه "بطبيعة الحركة السياسية في لبنان هناك دائماً خلافات وسقوف عالية لكن الأمور تتجه دائماً نحو الحلحلة ولابعاد الخلافات السياسية عن ​الأجهزة الأمنية​ و​القضاء​ وتنظيم الأمور يجب أن يبقى ضمن اطار المؤسسات".

وأكد ان "​القوى الأمنية​ قادرة على كبح التفلتات الأمنية وهي دائماً في المرصاد خصوصاً مع القدرة والخبرة التي تملكها للجم هذه الأمور".