فادي سعد: لسنا هواة حرب وصرختنا بعيدة عن المصلحة الحزبية

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ انه "ولا مرة كنا هواة حرب لا مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ولا مع غيره وما يقوله رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ هو صرخة ضمير ورأينا آلية للتعيينات في ​الدولة​ لا تعتمد على الكفاءة أولاً وأصبح الوضع يشبه المزرعة".

وشدد على ان "صرختنا بعيدة عن المصلحة الحزبية وهدفنا أن يمشي البلد لو لم يتم تعيين أحداً من فريقنا والمهم أن تعتمد ​التعيينات​ على الكفاءة".

ودعا إلى "عدم الوقوع في فخ المشكل المسيحي – المسيحي ولا يوجد جبهة بين القوات والتيار وفي أغلبية المواقف هناك انسجام كامل بيننا وهناك اختلاف في بعض المواقف ونرى انفصاماً في بعض الأحيان بهجومات غير مبررة علينا".