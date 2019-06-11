فادي سعد: لسنا هواة حرب وصرختنا بعيدة عن المصلحة الحزبية

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد انه "ولا مرة كنا هواة حرب لا مع وزير الخارجية جبران باسيل ولا مع غيره وما يقوله رئيس حزب القوات سمير جعجع هو صرخة ضمير ورأينا آلية للتعيينات في الدولة لا تعتمد على الكفاءة أولاً وأصبح الوضع يشبه المزرعة".
وشدد على ان "صرختنا بعيدة عن المصلحة الحزبية وهدفنا أن يمشي البلد لو لم يتم تعيين أحداً من فريقنا والمهم أن تعتمد التعيينات على الكفاءة".
ودعا إلى "عدم الوقوع في فخ المشكل المسيحي – المسيحي ولا يوجد جبهة بين القوات والتيار وفي أغلبية المواقف هناك انسجام كامل بيننا وهناك اختلاف في بعض المواقف ونرى انفصاماً في بعض الأحيان بهجومات غير مبررة علينا".
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