قيومجيان لكنعان: موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون 150 مليارا وتمر على ديوان المحاسبة

توجه وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ بالقول " يا ليت موازنة الجمعيات 600 مليار، ولكن هذا الرقم قال رئيس الحكومة في آخر جلسة موازنة إنه يعود ل​وزارة المهجرين​."

واوضح قيومجيان ان "موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الاجتماعية 150 مليارا وتمر على ​ديوان المحاسبة​ قبل الصرف"، وتابع قائلا "ارجوكم أوقفوا المزايدة بموضوع الجمعيات الوهمية".