توجه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بالقول " يا ليت موازنة الجمعيات 600 مليار، ولكن هذا الرقم قال رئيس الحكومة في آخر جلسة موازنة إنه يعود لوزارة المهجرين."
واوضح قيومجيان ان "موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الاجتماعية 150 مليارا وتمر على ديوان المحاسبة قبل الصرف"، وتابع قائلا "ارجوكم أوقفوا المزايدة بموضوع الجمعيات الوهمية".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان لكنعان: موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون 150 مليارا وتمر على ديوان المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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