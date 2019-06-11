أنطوان حداد: هناك إعتداء متمادي على بلدة عين دارة

رأى النائب السابق ​أنطوان حداد​ ان "هناك إعتداء متمادي على بلدة ​عين دارة​ وهناك تعد واضح على هذه المنطقة بطريقة غير شرعية". وأضاف "لا نعلم كيف أن مشروعاً ليس لديه الحد الأدنى من المواصفات البيئية قد حصل على ترخيص، وعندما أقدم وزير ​الصناعة​ وائل بو فاعور على تصحيح هذا التعدي على المنطقة، سيّسوا المشكلة وبسحر ساحر أصدر ​المجلس الدستوري​ قراراً بعودة الأمور الى ما كانت عليه".

وأكد ان "أهالي عين دارة يدافعون عن حقوقهم والموضوع ليس موضوعاً سياسياً بل وجودي"، مناشدا جميع الأحزاب "للوقوف الى جانب الحق وجانب أهالي عين دارة ونشكر كل حزب سيتجاوز الضغوطات الأمنية والسياسية للوقوف الى جانبنا".