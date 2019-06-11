سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تعني الأحداث الأمنية المستجدّة والمتنقّلة بين الشمال و​البقاع​ والجبل؟ ما المقصود من كسر هيبة ​الجيش​ و​القوى الأمنية​؟ هل عادت الرسائل الدامية للعبث بوطننا؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: ماذا تعني الأحداث الأمنية المستجدّة وما المقصود من كسر هيبة الجيش؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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