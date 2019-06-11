لجنة المال والموازنة تتابع اليوم دراسة واقرار فصول مشروع الموازنة

تتابع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان دراسة واقرار فصول مشروع موازنة العام ٢٠١٩، بجلستين اليوم، الاولى عند العاشرة قبل الظهر، والثانية عند الخامسة عصراً، وذلك في حضور وزراء المال والعدل والداخلية والاشغال ورئيس مجلس الانماء والاعمار.
وكانت اللجنة انهت في الجلسة الصباحية امس فذلكة الموازنة، واقرت ١٣ بندا من الفصل الاول من مشروع الموازنة في الجلسة المسائية، وستبدأ اليوم بالفصلين الثاني والثالث المتعلّقين بقوانين البرامج والبنود الضريبية.
وكانت اقترحت امس بعض التعديلات المتعلقة باخضاع انفاق المؤسسات العامة على انواعها من الهبات والقروض للرقابة المسبقة سيتمّ التصويت عليها اليوم.
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