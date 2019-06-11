جبران باسيل غادر متوجها إلى لندن في زيارة رسمية

غادر وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ​بيروت​ متوجها الى لندن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره البريطاني وعددا من الوزراء في ​المملكة المتحدة​. ثم يزور الوزير باسيل جمهورية ​إيرلندا​ حيث يلتقي ​رئيس الجمهورية​ ووزير الدفاع، وستكون له في كل من ​بريطانيا​ وإيرلندا لقاءات مع اللبنانيين المقيمين في هاتين الدولتين ولا سيما منهم ​الطلاب​ والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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