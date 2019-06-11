عبد الله: اقليم الخروب سيكون خارج خطة المحارق والمطامر

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "لا يريد أن يربط بين تجدد الحديث عن معمل نفايات في ​الجية​، وبين الاشعال المفتعل لجبل النفايات حول برجا. فقط نعيد التأكيد، ​إقليم الخروب​ سيكون خارج خطة ​المحارق​ و​المطامر​. وسنبقي تواصلنا مفتوحا مع الصديق، معالي وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​".

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